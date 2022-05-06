Работники АО «Транснефть — Прикамье» приняли участие в международной акции «Сад памяти»

АО «Транснефть — Прикамье» присоединилось к международной акции «Сад памяти». Работники предприятия высадили более 8 тыс. саженцев хвойных деревьев на территории Республики Татарстан.

Недалеко от села Тарлаши и Татарско-Сараловского сельского поселения в непосредственной близости от Волжского-Камского заповедника в Лаишевском районе Республики Татарстан были высажены саженцы молодой ели и сосны.

В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Транснефть — Прикамье» Роберт Галиев, более 40 работников предприятия и свыше 40 специалистов Казанского филиала ООО «Транснефть Финанс» и филиала «Казаньгипротрубопровод», а также представители ГКУ «Лаишевское лесничество» и других организаций.

Фото: © Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

Организаторами акции выступают АНО «Сад памяти», «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства, а также Всероссийского общества охраны природы в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Экология».

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Участники экологического мероприятия высаживают деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В Республике Татарстан в рамках акции в текущем году планируется высадить 378 тыс. деревьев.

Участие в подобных акциях является частью экологической политики АО «Транснефть — Прикамье», направленной на сохранение и восстановление природных и биологических ресурсов.