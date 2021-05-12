Работники АО «Транснефть – Прикамье» благоустроили территории военных мемориалов

Историческая память и преемственность поколений были, есть и останутся значимыми направлениями социальной и благотворительной деятельности АО «Транснефть – Прикамье». По многолетней традиции накануне 9 мая нефтепроводчики благоустроили памятники и обелиски, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

Масштабная акция памяти охватила территории регионов ведения производственной деятельности общества - Республику Татарстан, Удмуртскую и Чувашскую республики, Пермский край, Свердловскую, Ульяновскую, Кировскую и Самарскую области.

Залпы священной войны навсегда отгремели в далеком 1945 году. Но и сегодня в России не найти семью без военной истории, где бережно хранят память о своих героях. Потомки чтут освободителей и помнят о высокой цене Победы, чистого неба и мирной жизни.

Источник: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

В послевоенные годы по всей стране были построены аллеи героев, воздвигнуты памятники, обелиски, мемориальные доски, памятные колонны и постаменты с боевыми орудиями, танками и самолетами. В настоящее время их насчитывается более десятка тысяч. Эти памятники войны были установлены не только в местах боевых сражений и формирования воинских частей, но и в тылу – там, где совершались трудовые подвиги во имя победы над врагом: на предприятиях, в городах и селах. Обелиски - не просто дань памяти той кровопролитной войне, это святые места, символизирующие великий подвиг воинов-освободителей.

Почитая подвиги советских солдат и тружеников тыла, нефтепроводчики отдали дань памяти тем далеким событиям и благоустроили памятники и обелиски в отдаленных селах и городах, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. В преддверии 9 Мая волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» провели уборку и благоустройство территорий памятников от мусора и сорняков, покрасили ограждения, высадили цветы. Всего работники-добровольцы отремонтировали 17 памятников и обелисков воинской славы, а в день празднования Великой Победы - возложили цветы к обновленным мемориалам.



