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Происшествия 19 июня 2024 15:58

Работникам техникума в Аксубаево выплатили 1,7 млн рублей долга по требованию прокуратуры

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Прокуратура Аксубаевского района Татарстана выявила серьезные нарушения трудового законодательства в деятельности ГАПОУ «Аксубаевский техникум универсальных технологий», сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что в период с марта по июнь 2023 года в этом учебном заведении имела место несвоевременная выплата заработной платы работникам. Общая сумма задолженности перед 65 сотрудниками техникума превысила 1,7 миллиона рублей.

По итогам проведенной проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес директора техникума. Кроме того, в отношении руководства было возбуждено административное дело за нарушение требований трудового законодательства.

После вмешательства надзорного ведомства образовательному учреждению удалось полностью погасить имеющуюся задолженность по зарплате перед работниками.

#долги по зарплате
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