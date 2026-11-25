В Татарстане работника офиса сотовой связи задержали за передачу данных мошенникам.

Как рассказали в пресс-службе МВД России, 26-летний парень из Казани нашел «подработку» в интернете и занимался ей на рабочем месте в салоне связи. Он успел передать мошенникам личные данные не менее 25 абонентов. Впоследствии аферисты использовали их в своих схемах.

Парня задержали полицейские Тверской области. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция устанавливает личности сообщников и другие эпизоды преступления.