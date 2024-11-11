Работника колонии в Татарстане будут судить за доставку наркотиков заключенным

В Татарстане экс-начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-2 предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, весной 2023 года один из заключенных договорился с работником колонии о том, что за деньги тот пронесет на территорию учреждения наркотики, алкоголь и продукты.

В дальнейшем сотрудник колонии извлек из названного ему тайника наркотик, а также купил алкоголь и продукты, которые незаконно пронес на территорию колонии и передал осужденному. После этого на банковский счет начальника отряда были переведены 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.