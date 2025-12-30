Работник УФНС рассказала, что должен сделать налогоплательщик до наступления Нового года

Региональные государственные услуги, включая меры социальной поддержки граждан, предоставляются только при отсутствии задолженностей по налогам. О том, что должен сделать налогоплательщик до наступления Нового года, рассказала заместитель руководителя УФНС России по РТ Олеся Кузьмина на телеканале «Эфир».

Кузьмина отметила, что большинство жителей РТ – собственники какого-либо имущества: квартир, земельных участков, транспортных средств, за которые платят налог. Срок уплаты налогов в 2024 году истек 1 декабря, и 95% владельцев имущества их оплатило. Тем не менее есть те, кто по разным причинам не исполнил свою обязанность вовремя. Именно эта категория лиц приобретает статус должника.

Эксперт рассказала, что более 1,5 млн татарстанцев получили уведомления электронно. Посмотреть их наличие можно в Личном кабинете налогоплательщика или на портале Госуслуг, где показывается не только долг, но и текущие начисления, что помогает избежать накопления пеней. Кроме того, информацию о задолженности можно узнать в отделениях МФЦ, отделениях ГИБДД, БТИ и даже в почтовых отделениях. А в декабре мобильные офисы налоговой службы работают в местах массового посещения – торговых центрах, рынках и крупных организациях.

К должникам применяются меры принудительного взыскания. Так, сотрудники налоговых органов могут самостоятельно взыскать сумму задолженности со счетов, а также заблокировать их. При этом обязанность по уплате, по словам заместителя руководителя УФНС, не зависит от возраста: за ребенка отвечают законные представители – родители, усыновители или опекуны.

«Именно от вас зависит, чтобы дети с самого начала жизни формировали правильное правосознание и не обременяли себя долгами, которые в будущем могут стать серьезным препятствием», – обратилась Кузьмина к старшему поколению.