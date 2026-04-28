Работник банка и риелтор уберегли жительницу Казани от мошенников

В Казани наградили двух горожан за помощь в противодействии мошенничеству. Об этом сообщили в УМВД России по Казани. Работник банка Ринат Хайбуллин и риелтор Яна Мелентьева уберегли 57-летнюю жительницу столицы РТ от аферистов.

Так, мошенники пытались убедить жертву снять сбережения из банка и продать квартиру. Однако старший специалист сектора по противодействию мошенничеству отдела экономической безопасности банка Ринат Хайбуллин проявил бдительность и не позволил аферистам воспользоваться доверчивостью женщины. Кроме того, специалист по недвижимости Яна Мелентьева предотвратила попытку горожанки продать квартиру.

Начальник УМВД России по Казани Ринат Габитов поблагодарил Хайбуллина и Мелентьеву за активную гражданскую позицию, содействие органам внутренних дел в предотвращении мошенничеств.