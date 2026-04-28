Происшествия 28 апреля 2026 16:56

Работник банка и риелтор уберегли жительницу Казани от мошенников

В Казани наградили двух горожан за помощь в противодействии мошенничеству. Об этом сообщили в УМВД России по Казани. Работник банка Ринат Хайбуллин и риелтор Яна Мелентьева уберегли 57-летнюю жительницу столицы РТ от аферистов.

Так, мошенники пытались убедить жертву снять сбережения из банка и продать квартиру. Однако старший специалист сектора по противодействию мошенничеству отдела экономической безопасности банка Ринат Хайбуллин проявил бдительность и не позволил аферистам воспользоваться доверчивостью женщины. Кроме того, специалист по недвижимости Яна Мелентьева предотвратила попытку горожанки продать квартиру.

Начальник УМВД России по Казани Ринат Габитов поблагодарил Хайбуллина и Мелентьеву за активную гражданскую позицию, содействие органам внутренних дел в предотвращении мошенничеств.

#мошенники #телефонное мошенничество #покушение на мошенничество #УМВД России по г.Казани
«Единая Россия» проводит неделю тематических приемов для пожилых граждан Татарстана

«Единая Россия» проводит неделю тематических приемов для пожилых граждан Татарстана

28 апреля 2026
Десант «Единой России» ознакомился с работой нового филиала детской поликлиники в Казани

Десант «Единой России» ознакомился с работой нового филиала детской поликлиники в Казани

28 апреля 2026
Новости партнеров