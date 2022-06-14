Работник АО «Транснефть – Прикамье» вошел в число лучших уполномоченных по охране труда

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов нефтеперекачивающей станции «Набережные Челны» Альметьевского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Прикамье» Виталий Крохмалюк признан одним из победителей конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Нефтегазстройпрофсюза России» по итогам 2021 года.

Цель конкурса — обеспечение эффективной работы профсоюзных организаций, реализация прав работников на безопасные условия труда, снижение уровня травматизма и профессиональных заболеваний. Жюри, в частности, отметило высокие показатели работы Виталия Крохмалюка по количеству и качеству проведенных проверок соблюдения требований охраны труда, эффективность его участия в работе профильных комиссий и наставнической деятельности, вклад в формирование корпоративной культуры безопасности.

Ежегодный конкурс проводится Нефтегазстройпрофсоюзом России и состоит из трех этапов, два из которых проходят на уровне первичной и территориальной профсоюзных организаций.

Виталий Крохмалюк был избран уполномоченным по охране труда АО «Транснефть — Прикамье» в 2019 году. Выполняя обязанности на высоком профессиональном уровне, он уделяет большое внимание соблюдению нормативов, состоянию бытовых и производственных помещений, тем самым способствуя усилению производственной дисциплины и повышению производительности труда.

Работник предприятия стал одним из 33 победителей, определенных по итогам третьего этапа. На конкурсе Виталий Крохмалюк представлял Татарстанскую республиканскую организацию профсоюза и АО «Транснефть — Прикамье». Победитель отмечен дипломом президиума Российского совета профсоюза.