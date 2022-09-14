Работник АО «Транснефть – Прикамье» стал победителем конкурса по охране труда в РТ

Работник Казанского РНУ Алексей Петров по результатам XIV Республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда — 2022» занял третье место в номинации «Организация и проведение обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты».

Конкурс, в котором участвовали специалисты по охране труда крупных предприятий республики, проводился при поддержке министерств, ведомств и Общественной палаты Республики Татарстан. Конкурсная программа включала онлайн-вебинар и тестирование. Участники демонстрировали знание правил подбора и применения средств индивидуальной защиты для снижения рисков на производстве.

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

Жюри отметило эффективность профилактических мер, способствующих недопущению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, высокий уровень знаний и компетентности работника предприятия.

Цель конкурса — повышение эффективности и качества работы по созданию в организациях безопасных условий труда, престижа и значимости должности специалиста по охране труда.

АО «Транснефть — Прикамье» в своей деятельности неукоснительно соблюдает требования российского законодательства, международных договоров Российской Федерации, федеральных норм и правил в области охраны труда. Работники служб охраны труда предприятия обеспечивают постоянное совершенствование системы управления охраной труда, контроль безопасности на рабочих местах, повышение уровня информированности персонала в области охраны труда.