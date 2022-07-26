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Ру Тат
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Общество
26 июля 2022  21:40

Работающих за рубежом россиян могут обязать платить налоги в РФ

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Минфин выступил с предложением обязать сотрудников российских компаний, которые работают в удаленном формате из-за рубежа, платить налоги в России. Об этом сообщает пресс-центр финансового ведомства.

«Выплачиваемые отечественными организациями — работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников», — отмечается в проекте закона.

Кроме того, Минфин предлагает внести ряд других поправок в законодательство, к примеру продлить ставку налога на прибыль для организаций, которая будет перечисляться в бюджет, в размере 3%; обозначить понятие «электронная банковская гарантия»; освободить компенсационные выплаты сотрудников компаний, работающих в удаленном формате, от НДФЛ. Также в документе предлагается предоставлять стандартный налоговый вычет россиянам, на обеспечении которых находятся недееспособные подопечные или дети, без ограничения по возрасту.

#минфин #законопроект #ндфл #удаленная работа
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