Работающие пенсионеры смогут получать больше за счет перерасчета пропущенных индексаций
Механизм компенсации пропущенных индексаций пенсий для работающих пенсионеров во время их трудовой деятельности мог бы сократить разрыв между выплатами этой категории и неработающими пенсионерами. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов, его слова приводит ТАСС.
Несмотря на возобновление индексации, размер пенсий у неработающих граждан остается выше.
Страховые пенсии работающих пенсионеров с 1 января 2025 года индексируются не от текущей суммы выплат, а от той величины, которую пенсионер получал бы в статусе неработающего. Это означает, что в расчет включаются все ранее пропущенные индексации. Такой подход, подчеркнул Гаврилов, увеличивает итоговую прибавку к пенсии.
В качестве примера Гаврилов привел расчет Социального фонда России: в 2024 году работающий пенсионер получал 19 527,94 рубля в месяц, тогда как в случае увольнения его страховая пенсия составила бы 36 351,59 рубля.
Индексация 2025 года в размере 9,5% была применена к полной сумме, что дало прибавку в 3 453,4 рубля. Таким образом, размер пенсии с 2025 года составил 22 981,34 рубля в месяц. Ранее, до изменения порядка, работающие пенсионеры не получали индексаций вовсе, и перерасчет выполнялся только после увольнения.
Гаврилов также обратил внимание, что разрыв в выплатах сохраняется из-за того, что при увольнении пенсионеру единовременно компенсируются все пропущенные индексации начиная с 2016 года, что может привести к приросту пенсии на 7-14 тыс. рублей в месяц и более.
Он добавил, что с 2025 года за работающими пенсионерами также сохраняется ежегодное августовское повышение по результатам уплаты страховых взносов за предыдущий год, но оно ограничено максимумом в три пенсионных балла. В 2025 году стоимость одного балла составляет 145,69 рубля, поэтому максимальная прибавка по этой корректировке составит 437,07 рубля.