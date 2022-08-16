«Работаю с амбициозными парнями»: как борец ММА Сулейманов вышел на международный уровень

Титулованный борец РТ по смешанному боевому единоборству ММА Ленар Сулейманов является достойным примером для молодежи. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сказал вице-президент филиала Российского Союза боевых искусств по РТ, депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев.

«Карьера Сулейманова — это хороший пример для родителей, выбирающих достойное занятие для своих детей. Важно, что Ленар выступает на самом высоком уровне. В условиях беспрецедентного давления мы сумели провести международный турнир с участием бойцов из Бразилии, Белоруссии, Грузии, Армении, Румынии, Казахстана. Зарубежным спортсменам интересно встречаться с нашим бойцами высокого уровня», — сказал он.

Сам Ленар Сулейманов также поблагодарил всех, кто оказал ему помощь в становлении как высококвалифицированного бойца.

«Вместе со мной развивалась вся команда. Глядя на нас, к нам стало постепенно тянуться целое поколение, мотивированное нашим примером. Надо, чтобы они были в зале, росли, понимали нас. Только трудом можно всего добиться, плюс вера в себя. 10 лет живу в Казани, полтора года как подписал контракт с АСА, работаю в этой лиге с максимально амбициозными парнями, поневоле расту с ними», — рассказал борец.

Тренер Сулейманова Иван Платцев (основатель и главный тренер татарстанского профессионального бойцовского клуба DIVISION, член высшего совета Филиала РСБИ по РТ) назвал своего подопечного очень трудолюбивым.

«„Татфайт“ приложил много усилий для подготовки Сулейманова. Очень много сделали его родители — отец у него занимался дзюдо. Семья является серьезной поддержкой для Ленара», — отметил тренер спортсмена.

Гендиректор Международной бойцовской лиги «ТАТФАЙТ», руководитель исполкома РСБИ по РТ, заслуженный тренер РТ Александр Даренков подчеркнул большую популярность спортивных единоборств в нашей стране.

«Если футболом у нас в стране занимаются около 600 тыс. человек, то единоборствами — более 4 млн человек! Да и выбор разных видов единоборств у нас велик. И здесь лучшим, самым ярким примером является Ленар Сулейманов. Он протоптал дорожку для последователей и ныне выступает в самом престижном в России бренде АСА, который по уровню соответствует ведущему в мире UFC», — сказал Даренков.