«Работаю и учусь на ИТ-специалиста»: как в РТ трудоустраивают ветеранов СВО

В Татарстане с ветеранами боевых действий, вернувшимися из зоны СВО, активно работают сотрудники Министерства труда, занятости и социальной защиты. Ветеранам боевых действий предлагают работу по душе и физическим возможностям, а также помогают бесплатно обучиться на новую профессию, в зависимости от желания. Подробнее в репортаже «Татар-информа».





По опыту работы в республике, только 14 процентов уволенных с военной службы планируют устраиваться на новую работу и переобучаться на другую специальность

Фото: © «Татар-информ»

«За участником СВО сохраняется рабочее место и все социально-трудовые гарантии»

Одним из ключевых пунктов указа Президента России Владимира Путина о национальной цели развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года является увеличение к 2030 году уровня удовлетворенности участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.

На сегодняшний день в Татарстане с ветеранами боевых действий, вернувшимися из зоны СВО, налажена активная работа – изучаются их первоочередные потребности и приоритеты, рассказала «Татар-информу» заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Клара Тазетдинова.

По опыту работы в республике, только 14 процентов уволенных с военной службы планируют устраиваться на новую работу и переобучаться на другую специальность.

Клара Тазетдинова: «Все трудовые гарантии участников СВО закреплены в Трудовом кодексе РФ» Фото: предоставлено пресс-службой Минсоцзащиты РТ

«Все трудовые гарантии участников СВО закреплены в Трудовом кодексе РФ. Например, работодатель не может уволить работника из-за призыва на военную службу по мобилизации. Трудовой договор с гражданином приостанавливается, заработная плата не начисляется, однако за ним сохраняется рабочее место, а также все социально-трудовые гарантии, права на предоставление которых они получили до начала военной службы. А именно: дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, улучшение социально-бытовых условий», – рассказала Клара Тазетдинова.

Тем участникам СВО, которые раньше не имели работы либо не могут работать по состоянию здоровья на своем предприятии, а также членам их семей помогают центры занятости населения.

«Участник СВО из Нижнекамска с третьей группой инвалидности, полученной в результате военной службы, обратился в феврале 2024 года в центр занятости города. Ему были оказаны услуги по профориентации. А уже в июне его трудоустроили в подрядную организацию ПАО «СИБУР», где он и сейчас продолжает работать», – дополнила Клара Тазетдинова.

Тем участникам СВО, которые раньше не имели работы либо не могут работать по состоянию здоровья на своем предприятии, а также членам их семей помогают центры занятости населения Фото: © «Татар-информ»

Как обратиться в центр занятости, чтобы помогли найти работу?

Порядок подбора вакансий следующий:

гражданину необходимо с помощью единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России» подать заявление о поиске подходящей работы в органы службы занятости либо обратиться непосредственно в центр занятости населения;

к заявлению приложить информацию о себе, уровне квалификации, стаже работы, резюме. Об изменении статуса гражданин будет проинформирован в личном кабинете на портале «Работа в России»;

в личном кабинете гражданину направляется перечень подходящих вакансий, приглашение на собеседование. Человек должен расставить приоритеты для вакансий из предоставленного списка.

Если предложенные вакансии не подошли, то человека признают безработным с назначением пособия. Центр занятости сам назначит дату личной явки для признания безработным.

«Решение о признании безработным, пособие по безработице назначается с даты принятия заявления. В дальнейшем содействие в поиске подходящей работы продолжается, оказываются необходимые государственные услуги», – отметила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане участникам СВО и членам их семей в области содействия занятости населения оказываются дополнительные меры поддержки.

Решение о признании безработным члена семьи, зарегистрированного для поиска работы, принимается органами службы занятости не позднее трех дней с момента подачи заявления о предоставлении государственной услуги. Для других категорий граждан этот срок составляет 11 дней. По состоянию на 1 ноября 2024 года таким образом помогли быстрее получить статус безработного и выплаты 60 членам семей участников СВО.

Рассмотрение бизнес-планов членов семей, признанных безработными, на заседаниях экспертных советов по оценке бизнес-планов для предоставления единовременной финансовой помощи осуществляется быстрее. Всего финансовую помощь в виде 145 тысяч рублей уже получили 8 человек.

Таким образом, например, член семьи участника СВО – многодетная мама из Казани – открыла собственное дело в июне 2024 года по предоставлению массажных и косметологических услуг. Сейчас она продолжает успешно работать. А жена участника СВО из Заинска, у которой двое несовершеннолетних детей, в марте 2024 года открыла собственное дело по наращиванию ресниц. Ее бизнес также процветает.

«Центры занятости на связи с работодателями, сохраняющими рабочие места для участников СВО или принимающими их на работу: за работодателем закрепляется куратор от центра занятости, осуществляется информирование по приему участников СВО и возможностях получения услуг, сервисов и мер поддержки. Оказывается содействие работодателям, имеющим рабочие места, сохраненные за участниками СВО, в замещении данных рабочих мест на период отсутствия участника СВО», – дополнила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

Стоит отметить, что работодатели, создающие рабочие места для трудоустройства инвалидов из числа участников СВО, могут претендовать на возмещение части расходов на создание таких рабочих мест. Из бюджета республики на эти цели предусмотрено более миллиона рублей, чуть больше 73 тысяч рублей на одно созданное, оснащенное или переоборудованное рабочее место.

«Центры занятости также организуют бесплатное обучение по краткосрочным программам категорий граждан, определенных Указом Президента от 3 апреля 2023 года о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Фото: © «Татар-информ»

«Работаю и учусь на ИT-специалиста»

Центры занятости населения во всех городах и районах республики ведут реестры работодателей, готовых трудоустраивать граждан, вернувшихся с СВО. В настоящее время реестр содержит более 450 работодателей республики, он обновляется в постоянном режиме.

«Центры занятости также организуют бесплатное обучение по краткосрочным программам категорий граждан, определенных Указом Президента от 3 апреля 2023 года о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"», – уточнила Клара Тазетдинова.

К ним относятся:

ветераны боевых действий, принимавшие участие и содействовавшие выполнению задач в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, уволенные с военной службы;

лица, принимавшие в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года;

члены семей лиц, погибших ветеранов боевых действий СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, а также лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года при выполнении задач в ходе СВО либо умерших после увольнения с военной службы, если смерть таких лиц наступила вследствие увечья: ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных ими при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий).

По национальному проекту «Демография» подходящие под установленные законодательством категории граждан самостоятельно подают заявление о прохождении обучения на портале «Работа в России». Если интересующей программы на портале нет, то нужно обратиться в центр занятости населения по месту жительства, и служба занятости организует обучение по государственной программе «Содействие занятости населения РТ».

Сергей Павлов: «Меня трудоустроили – все хорошо, сейчас прохожу обучение. Недавно закрыл семестр, посмотрим, как дальше сложится» Фото: из личного архива Сергея Павлова

Сергей Павлов – ветеран боевых действий, инвалид третьей группы. В конце ноября 2023 года обратился в службу занятости для поиска работы. Через 8 дней его признали безработным, после этого мужчина прошел обучение по специальности «охранник 4-го разряда».

Его устроили на работу по социальному контракту на квотируемое рабочее место в ООО «Татинтек» на должность оператора ЭВМ. Помимо этого, он проходит самостоятельное дистанционное обучение на базе Университета «Синергия» на ИТ-специалиста. А его супруга работает в АО «Транснефть – Прикамье» в лагере «Орленок» официантом. Она проходит обучение на базе того же университета по специальности «психолог». Супруги воспитывают троих детей.

«Меня трудоустроили – все хорошо, сейчас прохожу обучение. Недавно закрыл семестр, посмотрим, как дальше сложится. Жена тоже проходит обучение, ей все нравится», – рассказал «Татар-информу» Сергей Павлов.

По состоянию на конец ноября для вернувшихся участников СВО и их семей провели 24 специализированные ярмарки вакансий. Нашли работу для 66 человек, еще 18 выбирают себе работу по душе. Обучили новым специальностям или повысили квалификации 18 ветеранам СВО, 16 из них уже трудоустроены, с двумя ведется дополнительная работа по трудоустройству.