Работать во фронтире науки: «Татнефть» готовит ученых по умным композитам

Летняя смена Школы PI для молодых ученых, проведенная в Альметьевске «Татнефтью» с Университетом ИТМО и АГНИ, начала приносить результаты. Сотрудников компании пригласили в Международную школу по умным композитным материалам (SCIS) в Калининград. Здесь исследователей учили превращать классические композитные технологии в уникальные проекты.

«Фабрика» собрала 90 учёных из 19 городов

Как сообщает газета «Нефтяные вести», компания «Татнефть» ставит амбициозные цели по поддержке специалистов и руководителей нового поколения, которые получат возможность научиться работать во фронтире науки и выстраивать коммуникации, искать новые решения и финансирование, договариваться с индустриальными партнерами. Это необходимо и для повышения устойчивости компании, и для формирования новой культуры вокруг себя на территориях присутствия.

90 исследователей из 19 городов России встретились на площадке научно-технологического парка «Фабрика», организованного на базе Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде. Ведущий инженер-технолог Максим Петухов и инженеры-технологи Ильназ Файзрахманов и Азат Нургалеев на протяжении всей учебной недели слушали лекции, участвовали в дискуссиях, делились опытом со студентами и в группах работали над исследованиями продвинутых технологий и методик в производстве композитов, изучали принципы работы современного оборудования.

Каждый из созданных специалистами проектов — это научная разработка, которая имеет потенциал для доработки и в будущем может стать готовым бизнес-продуктом для применения в композитной отрасли.

По признанию участников, Школа стала для них уникальной площадкой для развития, сочетающей традиционные академические доклады с увлекательными мастер-классами по инновационному предпринимательству и даже ораторскому искусству.

Магнитные наночастицы и макет датчика вибраций

Азат Нургалеев в команде со студентами-физиками представил макет датчика вибраций на основе пьезоэлектрических полимеров. Кроме того, участники предложили модернизовать датчик, установив на него Wi-Fi адаптер, что позволит передавать информацию о возникших вибрациях в режиме реального времени. Работа команды вызвала большой интерес у участников школы и экспертного жюри.

«Интересно, что лекторы активно используют научную терминологию на английском языке. Помимо того, что ты в ходе лекции пытаешься понять суть исследования в специфических областях — медицине, химии, биологии, ты еще и попутно обогащаешь свой словарный запас», — поделился Нургалеев.

Химики в команде с Ильназом Файзрахмановым cинтезировали магнитные наночастицы для очистки воды (растворов) и водоподготовки с помощью методов вибрационной магнитометрии и оптической спектроскопии. Подобные модификации позволят расширить применение композитных материалов. К примеру, композитные трубопроводы можно будет использовать не только в качестве транспортировки промышленных стоков, но и в качестве очистного сооружения. Результаты исследования показали, что полученные наносорбенты обладают магнитными свойствами и при определенных параметрах эффективно очищают исследуемые растворы. Ребята не только разработали идею, но и высчитали стоимость очистки воды используемыми методами.

«Особенно порадовала бизнес-секция и мотивационная часть занятий. Мы много говорили о том, как грамотно можно преподнести свой продукт, чтобы получить заказ от перспективного инвестора», — рассказал «Нефтяным вестям» Файзрахманов.

Говорить на одном языке

А Максим Петухов занимался программным моделированием композитной пластины на языке программирования «Python». Трехмерная модель изделия, по задумке молодых ученых, может приобретать форму, фиксировать ее или менять при необходимости.

«Школа однозначно расширила мой кругозор и подарила возможность поработать на современном уникальном оборудовании, познакомиться с программными продуктами, которые мы можем применять и в нашей работе», — поделился Петухов

Организаторы убеждены, что сегодня для бизнеса крайне важен уникальный, коммерчески успешный научный продукт, который даст компании конкурентное преимущество, именно поэтому современный ученый должен уметь разговаривать с предпринимателем на одном языке. Они уверены, что все полученные за неделю работы навыки и знания пригодятся молодым ученым в будущем для собственных исследований.