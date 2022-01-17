«Работать больше»: мэр Челнов дал простой рецепт, как бороться с выпавшим снегом

В Набережных Челнах в усиленном режиме продолжается работа по уборке снега на дорогах, придомовых территориях, крупных магистралях. Как сообщил первый замруководителя исполкома Илья Зуев, за неделю с городских дорог вывезено 54 тыс. кубометров снега, что в два раза больше чем за предыдущую неделю.

Спикер отметил, что за 16 дней января в Челнах выпала месячная норма осадков. Эта нагрузка легла на предприятие автомобильных дорог, управляющие компании города. За прошедшую неделю на работу по уборке улиц города и тротуаров выводилось более 100 единиц снегоуборочной техники, более 90 рабочих предприятия автомобильных дорог, за неделю выполнено 4,5 тыс. рейсов.

Наиль Магдеев призвал ответственных лиц держать на контроле данный вопрос.

«Да, за 16 дней выпала месячная норма осадков. Но это никакая не трагедия. Ну выпало — ну и что? Работать надо. Самый хороший рецепт — работать нужно больше, работать вместе с УК и жилищной инспекцией. Она тоже должна давать оценку тем управляющим компаниям, которые не видят, что большое количество снега выпало. Мы видим», — уточнил Наиль Магдеев.

Градоначальник также добавил, что много снега — с одной стороны, хорошо, это основа для богатого урожая: «Много снега, много хлеба», — отметил Магдеев.

С другой стороны, для городского хозяйства это определенная нагрузка. По его словам, сегодня же нужно привлечь дополнительный транспорт для вывоза снега, если это необходимо. «Безусловно, это потребует дополнительных финансовых ресурсов из городского бюджета. Но в данном случае, я думаю, средства необходимо направлять на уборку снега. Это касается всех без исключения, учреждений, организаций с местами массового пребывания граждан», — сказал мэр.

Магдеев подчеркнул, что снег должен убираться оперативно. «Ну не по трое же суток двор чистить! У нас же не взлетно-посадочная полоса. Да, дворы большие, но не настолько же. Работу нужно организовать», — поручил градоначальник.