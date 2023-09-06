«Работали с гордостью»: студенты Спасского района помогли семье участника спецоперации

Жители Спасского района Татарстана помогают семьям участников специальной военной операции, которые ушли туда по мобилизации или по контракту. На днях директору Спасского техникума отраслевых технологий Сергею Рыжеву сообщили, что семья одного из мобилизованных жителей Болгара нуждается в помощи. Родителям молодого человека привезли дрова, но им тяжело самостоятельно перенести их на участок и сложить в дровницу.

Тогда в техникуме кинули клич среди студентов, и в итоге пятеро учащихся приехали и помогли семейной паре.

«Всё перетаскали, уложили, работали с удовольствием, даже с гордостью за то, что именно они помогли. Желающих много было. Наши студенты уже не раз приходили на помощь жителям Болгара. И не только семьям мобилизованных. Зимой они помогают пожилым людям чистить снег, летом по огороду. Так что ребята у нас молодцы. Активные и отзывчивые», — говорит Сергей Рыжев.

Помощь родителям мобилизованного бойца оказали студенты группы №21711 по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» Александр Амосов, Аркадий Голенков, Антон Ким, Егор Филистович и Максим Филимонов.