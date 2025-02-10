Работали под дождем и ветром: волонтер «Будет чисто» рассказал о спасении пляжей Анапы

Активисты молодежного экологического движения «Будет чисто» РТ вернулись из Анапы, где в составе делегации Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» на протяжении недели участвовали в ликвидации последствий разлива нефти. Об итогах поездки «Татар-информу» рассказал руководитель группы Александр Пайгачкин.

«Произошла крупная техногенная катастрофа, которая, к сожалению, повлекла серьезные последствия для экологии. Я решил внести свой посильный вклад в ее устранение» – сообщил он.

Фото: © Из архива Александра Пайгачкина

Александр Пайгачкин учится на третьем курсе КНИТУ-КХТИ по специальности инженер-эколог. Из столицы Татарстана он вместе со студентами Аграрного университета, казанского филиала Российского государственного университета правосудия и ТИСБИ отправился на поезде в Москву. Там шесть волонтеров из Казани примкнули к представителям Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». Далее 35 добровольцев направились на автобусе в Анапу.

Волонтеров разместили в оздоровительном комплексе «Здоровье» в поселке Витязево. В первый же день выдали необходимые средства индивидуальной защиты – сапоги, комбинезоны, респираторы, очки и перчатки.

«В тот же день мы вышли убираться на пляж. Нам дали лопаты, сеялки, мешки. Ходили по пляжу, искали мазутные пятна, просеивали песок. Мазута в песке было много, собирали его в большие мешки», – пояснил Пайгачкин.

Молодые люди трудились на Бугазской косе, пляже санатория «Вита» и «Джемете». Волонтеры работали ежедневно с 9 утра до 16 часов вечера с небольшими перерывами.

Фото: © Из архива Александра Пайгачкина

«По всему побережью из песка были сделаны большие дюны, чтобы на небольшой площади оседал мазут, выброшенный из моря», – добавил Александр.

Кроме ребят из Татарстана, Москвы и Подмосковья в составе делегации были экоактивисты из Нижегородской области и Санкт-Петербурга. Большой командой они собрали 161 мешок мазута. Работали под дождем, снегом и порывистым ветром.

«Волонтеров на пляже много, там трудятся местные жители, администрация края, МЧС. Все работают дружно, много техники. Некоторые дни были теплыми, а некоторые – холодными, в последние дни шел снег, дул сильный ветер. Временами чувствовался неприятный запах от мазута», – отметил собеседник «Татар-информа».

Фото: © Из архива Александра Пайгачкина

В движении «Будет чисто» он состоит с 2018 года. В целом Александр удовлетворен результатами проделанной работы на берегу Черного моря.

«Ликвидация ЧС – непростое волонтерство, это не организация субботника. Это был полезный опыт работы в очень дружной команде. Рад, что участвовал в таком большом и важном деле, принес пользу для страны и людей. Конечно, впереди еще большой фронт работы. Но надеюсь, что в будущем подобные ситуации не повторятся», – заключил Александр Пайгачкин.