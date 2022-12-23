«Работали единой командой»: Минниханов поздравил лауреатов конкурса «Руководитель года»

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

«Руководитель года» — это хорошая возможность поблагодарить трудовые коллективы и их руководителей за вклад в развитие Татарстана. Об этом на награждении лауреатов конкурса сказал Президент РТ Рустам Минниханов.

«Уходящий год был очень непростым. Мы столкнулись с ограничениями во внешней торговле, нарушением логистических цепочек, перекрытием доступа к технологиям и финансам. Важно, что в этих условиях мы работали вместе, единой командой», — отметил руководитель республики.

Он поблагодарил руководителей республиканских предприятий, обеспечивших, несмотря на все сложности, бесперебойную работу и сохранивших свои трудовые коллективы.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Также Минниханов выразил признательность тем организациям, которые оказывают гуманитарную помощь в рамках спецоперации, поддерживают военнослужащих и добровольцев и помогают вынужденным переселенцам.

«Только за последние 3 месяца было сформировано и направлено 635 тонн гуманитарного груза. Благодарю всех и каждого за оказываемую помощь. Многие из них сегодня в зале», — сказал Президент РТ.

Он также попросил руководителей помочь семьям военнослужащих, призванных с их предприятий. По словам Минниханова, в текущих условиях большая нагрузка приходится на предприятия ОПК — они выполняют стратегическую задачу, наращивая поставки в войска современного вооружения и техники.

Также Президент рассказал, что несмотря ни на что, Татарстан сохранил лидирующие позиции по ключевым социально-экономическим показателям, и осветил основные успехи в разных отраслях.

Свое выступление руководитель республики завершил следующими словами: «Сплотившись вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, мы вместе преодолеем все трудности и продолжим плодотворно работать во благо родного Татарстана».

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что конкурс «Руководитель года» создан для того, чтобы поощрить лучших из лучших и отметить их заслуги.

«Татарстан богат предприимчивыми и инициативными людьми, которые не боятся ответственности. Всех их объединяет умение ставить высокие цели и добиваться их исполнения», — подчеркнул Премьер.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев сказал, что республика уверенно шагает вперед, отвечая на самые сложные вызовы.

«В сегодняшних непростых условиях нам нужно объединиться и вместе преодолеть возникающие трудности», — отметил он.

Республиканский общественный конкурс «Руководитель года» проводится ежегодно с 2001 года. В 2022-м награждение провели по семи номинациям. Всего в оргкомитет было направлено 120 рекомендаций по участию в конкурсе. Лауреатами стали 23 руководителя, передает пресс-служба Президента РТ.