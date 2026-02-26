Работала в войну в колхозе: Нина Чиркова из Казани отмечает 95-летний юбилей

Труженица тыла Нина Павловна Чиркова из Казани сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Чиркова Нина Павловна родилась 26 февраля 1931 года в деревне Новоселки Высокогорского района. Во время войны работала в колхозе. Также трудилась на фабрике „Спартак“ и заводе КОМЗ», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время Нина Павловна чувствует себя удовлетворительно, по дому передвигается самостоятельно. Ветеран имеет юбилейные медали «55 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».