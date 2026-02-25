Работала на стройке: труженице тыла Замине Сайфиевой из Казани – 95 лет

Труженица тыла Заминя Сабировна Сайфиева из столицы Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Во время войны она трудилась в колхозе, а после работала на стройке. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Сайфиева Заминя Сабировна родилась 25 февраля 1931 года. В настоящее время она проживает в деревне Шамяк Апастовского района. Во время войны работала в колхозе, а после войны переехала в город Прокопьевск Кемеровской области, работала на стройке разнорабочей и асфальтоукладчицей», – рассказали в пресс-службе.

Заминя Сабировна имеет двух детей. В настоящее время ветеран чувствует себя удовлетворительно, по дому передвигается самостоятельно.

Сайфиева имеет юбилейные медали «55 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».