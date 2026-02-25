news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 февраля 2026 11:43

Работала на стройке: труженице тыла Замине Сайфиевой из Казани – 95 лет

Читайте нас в
Телеграм

Труженица тыла Заминя Сабировна Сайфиева из столицы Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Во время войны она трудилась в колхозе, а после работала на стройке. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Сайфиева Заминя Сабировна родилась 25 февраля 1931 года. В настоящее время она проживает в деревне Шамяк Апастовского района. Во время войны работала в колхозе, а после войны переехала в город Прокопьевск Кемеровской области, работала на стройке разнорабочей и асфальтоукладчицей», – рассказали в пресс-службе.

Заминя Сабировна имеет двух детей. В настоящее время ветеран чувствует себя удовлетворительно, по дому передвигается самостоятельно.

Сайфиева имеет юбилейные медали «55 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» и «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

#Год воинской и трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

24 февраля 2026
Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

24 февраля 2026