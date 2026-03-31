Работал до 80 лет: труженику тыла Гильмутдинову из Татарстана исполнилось 95 лет

Труженик тыла Гильмутдинов Минзариф Гильмутдинович из Елабужского района Татарстана сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото: © Из личного архива

«Гильмутдинов Минзариф Гильмутдинович родился 31 марта 1931 года в селе Подлесная Шентала Алексеевского района. Получил начальное образование в этой же деревне, окончил четыре класса. Был старшим ребенком в семье. Детство было трудным, началась война. Трудился в колхозе разнорабочим, запрягал лошадей, быков, рубил лес, собирал рожь в поле», – рассказали в пресс-службе.

После войны учился на строителя, работал маляром на стройке в Новосибирске. Отслужил в армии два года. После армии работал в Комсомольске-на-Амуре, Чите, Архангельске вальщиком деревьев. Потом вернулся на родину, создал семью. Работал животноводом на ферме. Трудился до 80 лет. Сейчас проживает вместе с дочерью в Елабуге.