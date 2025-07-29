«Работайте ради Америки, дедули»: Медведев ответил Грэму и Трампу по переговорам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания американского сенатора Линдси Грэма* (признан экстремистом и террористом в РФ) и президента США Дональда Трампа по поводу возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, об этом сообщает ТАСС.

В социальной сети X Медведев подчеркнул, что решение о начале переговорного процесса принимается не в Вашингтоне: «Не вам и не Трампу диктовать, "когда садиться за стол переговоров". Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» — написал он.

Медведев также ранее напоминал Трампу, что «любой ультиматум — шаг к войне». Это заявление вызвало реакцию Грэма, который в ответном посте в X заявил: «К тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно относится к прекращению кровопролития между Россией и Украиной: вы и ваши клиенты скоро сильно ошибётесь». Он также добавил: «Вы также скоро увидите, что Джо Байден больше не президент».