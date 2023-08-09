Работа художника из Татарстана претендует на звание лучшей на фестивале «ФормАрт»

Работа художника-граффитиста из Татарстана Романа Фадеева «Через тернии к звездам» вошла в число лучших на фестивале стрит-арта ПФО «ФормАрт». Открывается финальный этап — общественное голосование, которое поможет определить лучших из лучших.

Каждый желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 до 17 августа включительно. Необходимо указать в тоновом режиме индивидуальный номер участника от 1 до 14. Проголосовать можно только один раз. Работе татарстанского художника присвоен номер четыре. Ознакомиться с работами всех участников можно на сайте.

«Искусство, тем более уличное, – это один из самых ярких и показательных способов самовыражения для молодежи, – поделился министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. — Поэтому мы не можем оставаться в стороне от фестиваля “ФормАрт”. Татарстан ежегодно становится участником проекта. В 2020 и 2021 годах эскизы победителей были нанесены на жилые дома в г.Казани, в 2022 году – в Зеленодольске. В 2023 году объектом для нанесения эскиза была выбрана средняя общеобразовательная школа №56 Набережных Челнов».

Средняя общеобразовательная школа №56 Набережных Челнов имеет физико-астрономический уклон. Элементы граффити позволяют не только подчеркнуть законы интереснейших наук, но и обратить внимание зрителя к главной теме фестиваля 2023 года: повышение престижа образовательной и наставнической деятельности под единым брендом «Сила знания». Первый мурал рассказывает о том, как юноша через книги получает знания. Второй как бы приоткрывает занавес таинств, хранящихся в книге, что держит юноша. Таким образом, книга, храня в себе знания, является средством общения молодого поколения с наставниками разных лет и даже веков.

Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа, где встретятся представители всех 14 регионов округа: финалисты, члены регионального оргкомитета и жюри. Зрителем прямой трансляции сможет стать любой желающий.