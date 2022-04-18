Работа ветпунктов по бесплатной вакцинации животных от бешенства в РТ продлится до лета

В Татарстане мобильные ветеринарные пункты, предоставляющие населению бесплатную вакцинацию домашних кошек и собак против бешенства, будут работать до конца мая, сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«Бригады ветеринарных врачей Казани и районов Татарстана каждые выходные выезжают в населенные пункты для вакцинирования питомцев и сельскохозяйственных животных против бешенства. Есть возможность провести операцию по стерилизации собак и кошек», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что проникновение хищников в населенные пункты может привести к заражению бешенством сельскохозяйственных и домашних животных, которые потом способны заразить этим заболеванием людей.

Специалисты ветслужбы также проводят подворовый обход личных подсобных хозяйств. Ветеринары рассказывают татарстанцам о профилактике африканской чумы свиней, гриппа птиц, нодулярного дерматита крупного рогатого скота и других болезней животных.