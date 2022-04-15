Загитова заявила, что работа в шоу помогла ей преуспеть в журналистике

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании, уроженка Альметьевска Алина Загитова рассказала, что работа в качестве ведущей на шоу «Ледниковый период» помогла ей освоиться в журналистике. Об этом пишет издание «Спорт-Экспресс».

«Да, очень скучаю по этому шоу. Я надеюсь, что проект будет продолжаться. Это дает толчок для дальнейшего развития фигурного катания», — заметила фигуристка, пояснив, что многие приходят в эту дисциплину именно благодаря этому шоу.

Алина также назвала работу в «Ледниковом периоде» полезной в плане овладения ремеслом журналиста. «Я не каталась в паре, я два сезона была ведущей. Поэтому это был интересный опыт, толчок для меня, как для журналиста, ведущей», — уточнила она.