Работа в региональные праздники будет оплачиваться в двойном размере

Конституционный суд России постановил оплачивать работу в региональные праздники также, как федеральные – в двойном размере. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Поводом для разъяснения положений Трудового кодекса стала жалоба жителя РТ, который работал в учреждении, финансируемом из федерального бюджета. Мужчине не оплачивали работу в республиканские праздники – День Республики, День Конституции Татарстана, Ураза-байрам и Курбан-байрам. Позицию республики в Конституционном суде представлял министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

Суд разъяснил, что источник финансирования работодателя не имеет значения. Кроме того, толкование будет действовать во всех регионах Российской Федерации, где есть аналогичные законы о праздничных днях. При этом за федеральным законодателем оставлено право в дальнейшем установить особые минимальные гарантии для работы в региональные праздничные дни, а также их предельное количество.

«Суд подтвердил, что установление региональных нерабочих праздничных дней – это не дополнительная гарантия, а часть единого конституционно-правового режима праздников, одинакового для федеральных и региональных норм. Такие дни отражают культурно-историческую идентичность населения и служат реализации права на отдых, свободы совести и культурных прав граждан», – рассказал министр.

Также Загидуллин отметил, что уже принятые решения по подобным делам пересматриваться не будут. Повышенная оплата касается работы в республиканские праздничные дни только после вступления постановления в силу.

«Ситуация правовой неопределенности, при которой одни суды взыскивали оплату, а другие отказывали, исчерпана. Регулирование стало единым и предсказуемым для всех сторон трудовых отношений», – подытожил министр юстиции РТ.