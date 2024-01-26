Работа трех предприятий РТ с нарушениями привела к заболеванию сотрудников бруцеллезом

Работа трех предприятий Татарстана с нарушениями санитарных и ветеринарных правил привела к заболеванию их сотрудников бруцеллезом. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на заседании коллегии ГУВ Кабинета Министров РТ и Управления Россельхознадзора по РТ.

«Аналогичные нарушения также были выявлены на двух предприятиях, где зафиксированы очаги туберкулеза крупного рогатого скота. Только из-за того, что микобактерия туберкулеза не так агрессивна, как бруцеллы, сотрудники не заболели», – рассказала докладчик.

Она добавила, что известно более ста болезней, общих для человека и животных. Шесть из них наиболее опасны для человека: птичий грипп, сальмонеллез, бешенство, сибирская язва, бруцеллез и туберкулез.

«По профилактике пяти инфекций в республике уже есть и каждые пять лет обновляются межведомственные планы. А по профилактике бруцеллеза нам необходимо оперативно разработать аналогичный план», – подчеркнула спикер.

По словам Патяшиной, ежегодно из 16 муниципальных образований в лаборатории для исследований на грипп доставляют 200 проб птиц. «Но в прошлом году не получили пробы от домашней птицы из Нурлатского и Менделеевского районов, от дикой и водоплавающей птицы – из Мензелинского района. Прошу обратить на это внимание», – отметила она.

Руководитель управления напомнила, что важной профилактической мерой гриппа среди людей является вакцинация. Особая группа профессионального риска – это сотрудники птицеводческих, свиноводческих хозяйств, сотрудники зоопарков. Такие коллективы должны быть привиты на 75%.

«К сожалению, несмотря на выданное управлением предписание о вакцинации, ее охват среди данной категории составил лишь 31%. Максимально защитились от гриппа только девять предприятий. Крайне низкий охват – на девяти предприятиях», – констатировала Патяшина.