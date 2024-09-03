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Работа системы «Мобильный избиратель» завершается в Татарстане
В Татарстане завершается прием заявлений о голосовании по месту фактического нахождения. До 4 сентября включительно каждый избиратель республики может подать заявление о голосовании не по месту регистрации, а на удобном для себя участке, напоминает пресс-служба ЦИК РТ.
Заявление по технологии «Мобильный избиратель» можно подать:
— через федеральный портал госуслуг,
— в офисах МФЦ,
— в территориальных и участковых избирательных комиссиях.
«На сегодняшний день „Мобильным избирателем“ воспользовались почти 20 тыс. татарстанцев, это говорит о востребованности электронных сервисов для голосующих. Абсолютное большинство заявлений было подано через портал „Госуслуги“», — заметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Используя механизм «Мобильный избиратель», избиратели Татарстана могут проголосовать на любом участке в пределах республики, но только за политическую партию. Проголосовать за кандидата в одномандатном округе можно только на его территории.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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