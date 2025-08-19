Работа с хорошей зарплатой и жилье: эксперт о том, что нужно для повышения рождаемости

Для повышения рождаемости в России жителям страны нужны стабильная работа с хорошей зарплатой и нормальное жилье. Об этом на форуме РОСТКИ сообщила руководитель Центра финансов социальной сферы ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» Олеся Феоктистова.

«Мы проводили опрос – спрашивали у людей напрямую, что нужно, чтобы они рожали. И люди отвечали, что нужны стабильная работа, хорошая зарплата и жилье. Социальная поддержка была на 10-м месте», – отметила она.

Феоктистова добавила, что сейчас Правительства России и Татарстана прикладывают колоссальные усилия в поддержку семей с детьми.

«Я вижу, насколько Татарстан впереди планеты всей и по расходам, и по правильным решениям. Это все четко видно, когда перед собой раскладываешь цифры и видишь, как республика выделяется на фоне других», – заявила она.

В свою очередь, профессор Института исследований Пекинского университета, Школы политических наук и общественных наук Шаньдунского университета господин Цзяо Сяочунь рассказал, что в Китае на сегодняшний день рождаемость также упирается в доходы населения.

«Очень часто родители не решаются заводить второго ребенка. Не потому, что не хотят, а потому, что не готовы к такой экономической ответственности», – подчеркнул Цзяо Сяочунь.

При этом он отметил, что практики России, такие как материнский капитал и другие, могут стать крайне перспективными в Китае.

Стимулирование рождаемости соответствует целям национального проекта «Семья».

Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.

«Поддержка семей – неизменный приоритет в нашей работе. Семья - основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений», - сказал Минниханов.