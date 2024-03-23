Работа проектного офиса Татарстана отмечена на федеральном уровне

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Работа Регионального проектного офиса Татарстана отмечена Федеральным проектным офисом Правительства России. Организация получила диплом «Лучший проектный офис по уровню достижения проектов», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Награждение состоялось в рамках стратегической сессии «Проектная деятельность: еще проще, быстрее, эффективнее», которая прошла в Москве с 19 по 21 марта. Татарстан на мероприятии представляла заместитель министра экономики РТ Сария Сиразиева.

Контроль за работой субъектов Федерации по реализации инициированных Президентом России Владимиром Путиным национальных проектов осуществляет Правительство РФ. По итогам 2023 года в Татарстане в рамках 13 национальных проектов реализованы 50 региональных проектов. При этом достигнуты целевые значения 167 показателей и более 200 мероприятий нацпроектов.

С 2022 года Департамент проектной деятельности Правительства РФ оценивает деятельность региональных проектных офисов по основным направлениям, одним из которых является «Уровень достижения национальных проектов». Учитывается работа, проделанная республиканскими органами исполнительной власти для достижения целевых значений показателей, а также реализации мероприятий национальных проектов.

«Поздравляю и благодарю коллег за совместную и плодотворную работу. Это наше общее достижение с республиканскими органами исполнительной власти, ответственными по реализации нацпроектов в Татарстане. Удержать взятую высоту наша задача, которую необходимо будет реализовать в текущем году», — прокомментировала это событие Сария Сиразиева.

Прежде коллектив Регионального проектного офиса РТ по итогам 2022 года был отмечен за «Пунктуальность работы в СВПО», а по итогам III квартала 2023-го он оказался признан «Лучшим проектным офисом по качеству управления проектом».

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.