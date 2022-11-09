«Работа по зову сердца»: в Казани награждены 35 победителей премии #МыВместе по РТ

В Казани наградили 35 победителей татарстанского этапа международной премии #МыВместе. Двое из них прошли во всероссийский финал, где могут выиграть до 4 млн рублей на развитие своих проектов. Победители представили свои наработки министру по делам молодежи РТ Тимуру Сулейманову и поделились с ним предложениями по дальнейшему развитию.

«Работа, которую вы делаете, очень важна и нужна. У каждого из вас разный опыт за плечами. Но все преследуют благие цели. Сейчас повышенное внимание к развитию волонтерского движения. На сегодняшний день мы видим прогресс по всем направлениям: волонтеры-медики, волонтеры-спасатели и так далее. Все они занимаются этой работой по зову сердца. Мы видим в добровольчестве и великолепную социальную технологию», – обратился к победителям Сулейманов.

Он подчеркнул, что большой толчок развитию добровольчества в Татарстане дали крупные мероприятия, прошедшие в Казани в разные годы — начиная с Универсиады–2013. Тогда республике осталась в наследство не только инфраструктура, но и огромное количество людей, которые через волонтерство стали причастны к этим событиям.

Победители регионального этапа рассказали о своих проектах. Среди наработок — ансамбль серебряных волонтеров, приют с арт-терапией, зоопросвещение. Многие проекты были связаны с помощью людям с ограниченными возможностями здоровья.

К примеру, Марат Ильясов из Бавлов, который стал участником Всероссийского финала премии, создал проект «Я все смогу, я все сумею – иначе жить ведь не умею». Он направлен на помощь людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ильясов сам попал в аварию 16 лет назад, после чего смог снова встать на ноги. Теперь помогает это сделать и другим нуждающимся.

«После аварии 16 лет назад меня парализовало. Но постоянные тренировки, консультации — и получилось снова встать на ноги. Я приобрел много новых навыков и знаний. В этом помогли очень много людей. Я решил, что нужно не только получать и брать, но и отдавать. Цель наших центров – помогать другим, чтобы они могли вставать и двигаться дальше», – сообщил Марат Ильясов.

Он разработал авторские тренажеры и собственную методику реабилитации, которые помогли ему встать на ноги. Сейчас тренажеры служат оздоравливлению инвалидов и людей с ОВЗ в шести районах Татарстана и трех районах Башкортостана.

Тренажеры помогают целевой группе делать амплитуду движений рук, ног и туловища, ранее недоступных. При этом методика и тренажер доступны людям с разными вариантами стартовых возможностей. На сегодняшний день открыты уже два таких профильных центра.

Другой проект, вошедший в число победителей регионального этапа, — «Шаг за шагом» — рассказывает школьникам об истории их родного города. Автор Михаил Падас реализует проект в Набережных Челнах.

«В нашем городе есть огромное число культурно-исторических мест, о которых не все знают. Миссия нашего проекта – рассказать школьникам об истории города в интересном формате. Мы проводим в старой части города квесты для команд. Мы на каждую точку клеим QR-код, и они получают информацию о месте», – поделился активист.