Работа общественного транспорта в Казани изменилась из-за погодных условий

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Из-за сложных погодных условий и продолжающегося снегопада в Казани изменилась работа транспорта. Об этом сообщили в Телеграм-канале Комитета по транспорту города.

Метрополитен переведен на усиленный график. На линии дополнительно курсирует один поезд – всего задействовано 11 составов. При необходимости планируется использовать резервный поезд.

В то же время в работе ряда автобусных маршрутов произошли изменения из-за последствий сильного снегопада. Автобус №89а временно не доезжает до поселка Новониколаевский и жилого массива Краснооктябрьский.

Маршрут №93 следует только до остановки «Детский сад Айгуль» с разворотом в сторону Шигалей.

Автобус № 55 не доезжает до конечной остановки в жилом комплексе «Лесной городок».