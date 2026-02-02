news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 февраля 2026 09:14

Работа общественного транспорта в Казани изменилась из-за погодных условий

Читайте нас в
Телеграм
Работа общественного транспорта в Казани изменилась из-за погодных условий
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Из-за сложных погодных условий и продолжающегося снегопада в Казани изменилась работа транспорта. Об этом сообщили в Телеграм-канале Комитета по транспорту города.

Метрополитен переведен на усиленный график. На линии дополнительно курсирует один поезд – всего задействовано 11 составов. При необходимости планируется использовать резервный поезд.

В то же время в работе ряда автобусных маршрутов произошли изменения из-за последствий сильного снегопада. Автобус №89а временно не доезжает до поселка Новониколаевский и жилого массива Краснооктябрьский.

Маршрут №93 следует только до остановки «Детский сад Айгуль» с разворотом в сторону Шигалей.

Автобус № 55 не доезжает до конечной остановки в жилом комплексе «Лесной городок».

#изменение движения транспорта #автобусы #метро
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

1 февраля 2026
Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

1 февраля 2026