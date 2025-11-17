Работа над ошибками «Спартака». Как «Зенит» реабилитирует Соболева перед фанатами

Александр Соболев, казалось, утратил любое доверие от наставника «Зенита» Семака, питерских экспертов и болельщиков. Однако, в последнее время сине-бело-голубые решили устроить антикриз, чтобы вернуть нападающему расположение публики. «ТИ-Спорт» разбирается, зачем питерцы это делают.





Фото: fc-zenit.ru

Недовольство Соболевым в Питере достигло критической точки

Когда изучаешь карьеру Александра Соболева, то в голове возникает старая поговорка, что история циклична. Это уже второй топ-клуб, в котором на нападающего возлагались большие надежды, но в конечном итоге он перестал быть мил и тренеру команды, и ее болельщикам. Сегодня уровень недовольства Соболевым в сине-бело-голубом сообществе не ниже, чем который был в красно-белом.

Говорить о том, что Александр – не форвард для чемпионских задач начали еще в конце октября, когда стало известно, что Сергей Семак сдался и перестал верить в Соболева как раньше. Заявивший об этом Геннадий Орлов уже через неделю добавил, что это и вовсе игрок для другой лиги, намекая на «Лучшую лигу мира».

«Соболев — это вообще игрок из другой лиги. В прошлом сезоне с ним мучились, в этом. Для него большой успех, что его выпускают за «Зенит». Но для «Зенита» это минус. Он же ничего не дает команде. Когда выходят Глушенков, Педро, сразу видно — другой уровень. Только слепой не видит и глухой не слышит, что говорят все специалисты об игре Соболева в «Зените». Я не слышал, чтобы кто-то восторгался: «Смотрите-ка, как Соболев помогает «Зениту»!» А вы слышали?», — приводит слова телекомментатора «Чемпионат».

Наставник «Зенита» стал менять форварда после стартовых 45 минут, признавался, что в данной конфигурации нападения Соболев - лишнее звено, а сам футболист подчеркивал свое отношения к ситуации на разминках, не тренируясь в полную силу. На это обращал внимание Александр Кержаков, который последил за тем, как разминается Соболев после игр.

Ко всему прочему, усугубляла ситуацию история с игроманией нападающего. В Питере до сих пор ходят разговоры, что все свои эмоциональные силы Александр Соболев оставляет в многопользовательской командной компьютерной игре в жанре боевой арены – Dota 2. Теория получала подтверждение в игре футболиста. Эмоций на поле от него действительно дождаться все сложнее. Он будто выхолощен и скорее отрабатывает на поле, чем играет со вкусом. Сейчас на его счету 3 забитых мяча в 13 проведенных матчах, один из которых – с пенальти.

В «Зените» включили антикриз, чтобы не повторять историю «Спартака»

В этой ситуации в «Зените» решили попробовать свести нарастающий с эффектом снежного кома негатив в адрес своего футболиста на нет. Судя по всему, в клубе изучили опыт «Спартака», где скандал с Соболевым ничего хорошего не принес ни самому клубу, ни футболисту, и решили действовать на опережение. В продажах и сфере услуг это называется «работа с возражениями».

Ему дали отыграть полный контрольный матч с «Зенитом-2», в котором Соболев отметился хет-триком (столько же, сколько за весь сезон). А потом в медиаслужбе «Зенита» организовали интервью с футболистом, где тот, по идее, должен был показать себя с человеческой стороны и развеять накопившиеся домыслы.

На прошлой неделе Соболев пришел на официальный подкаст «Зенита», выходящий на канале петербургского клуба. Интервью с такими уважаемыми людьми в СБГ-сообществе, как Андрей Аршавин и Владислав Радимов выглядит как хорошо спроектированный в медиа-службе питерцев «антикриз».

Фото: fc-zenit.ru

Сначала форвард петербургского «Зенита» постарался вернуть к себе симпатии болельщиков за счет проверенного приема противопоставления его команды с московским «Спартаком». Он еще раз повторил свой тезис, что очень хотел перейти из «Спартака» именно в «Зенит», чтобы завоевывать там трофеи: «Ждал этот переход очень долго. Я просто принял для себя решение, что хочу в «Зенит». Потому что здесь можно выиграть трофей», - отметил Соболев.

Но потом что-то пошло не так, и вопросы от Аршавина с Радимовым оказались не такими удобными. Они стали копать в сторону его взаимоотношений с болельщиками и о прозвище «дельфин», которое получил еще в «Спартаке» за частые нырки на поле в борьбе за мяч, с целью заработать пенальти. Футболист заявил, что ему всё равно на это прозвище.

«Всё просто: когда играл в Самаре — много фолили на мне. Все говорили: «Вау, супер, классный нападающий! На нём много фолят». Потом перешёл в «Спартак», и всё было так же. Но, видимо, болельщики других команд начали: «Дельфин, дельфин!». Ну… Дельфин и Дельфин. Вообще без разницы. Хоть Китом называйте. Падал ли специально, чтобы заработать пенальти? Сто процентов. Так любой нападающий делает», — поделился Соболев.

Соболев признался, что провоцирует болельщиков на конфликт. Это была плохая идея

Очевидно, что перед началом передачи Александр избрал стратегию максимальной откровенности. Стратегия сработала лишь с частью болельщиков, которые стали проникаться к игроку сочувствием, но большинство осталось при свое мнении – как игрок он ничего серьезного для «Зенита» не сделал.

Но самым спорным моментом стал эпизод с диалогом о его взаимоотношениях с болельщиками, которые высказывают недовольство с трибун.

– Жест в матче с ЦСКА ты выложил с подписью: «Петушиный?» Что ты имел в виду?

– Это же Жириновский, вы знаете.

– Поясни нам, мы старые.

– Есть старое видео, Жириновский выходит с машины, рассказывает, там кто-то кричит, и он: «Петушиные крики».

– Ты имел в виду кого, тех, кто тебя хейтит?

– Ну да.

– Смотри, ты ведь провоцируешь.

– Я провоцирую, конечно. Но меня же оскорбляют, ну, не оскорбляют… А я специально это делаю, чтобы вы еще больше [продолжали], – сказал Соболев в подкасте.

Фото: YouTube-канал ФК «Зенит»

Сам ли Соболев избрал эту модель поведения, или ему посоветовали в пресс-службе «Зенита», но идеей это было крайне спорной.

Сейчас для Александра наступает решающий период его карьеры в «Зените». Для него подготовлены все условия, чтобы тот выбрался из своего кризиса и заиграл-таки в петербургском клубе. На этом инструменты «Зенита» для реабилитации футболиста исчерпаны.