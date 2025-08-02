Работа над экологической безопасностью Волги выполнена почти на 92%
В рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» продолжается ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу для реки Волги. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков и министр экологии Республики Татарстан Александр Шадриков провели выездную инспекцию на объекте рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений в Казани.
Цель проекта – устранение накопленного вреда окружающей среде и восстановление экологической безопасности региона.
На площадке задействованы 87 специалистов и 25 единиц техники, включая экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и земснаряды. Работы продвигаются согласно графику.
Ключевые этапы проекта находятся на завершающей стадии:
- погружение шпунтов выполнено на 93%;
- монтаж дренажной системы завершен на 80%;
- геотубы заполнены на 77% от планового объёма закачки.
По состоянию на сегодняшний день готовность объекта составляет 91,84%. Рекультивация будет полностью завершена к концу года.