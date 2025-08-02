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Общество 2 августа 2025 12:54

Работа над экологической безопасностью Волги выполнена почти на 92%

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Работа над экологической безопасностью Волги выполнена почти на 92%
Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

В рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» продолжается ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу для реки Волги. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков и министр экологии Республики Татарстан Александр Шадриков провели выездную инспекцию на объекте рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений в Казани.

Цель проекта – устранение накопленного вреда окружающей среде и восстановление экологической безопасности региона.

На площадке задействованы 87 специалистов и 25 единиц техники, включая экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и земснаряды. Работы продвигаются согласно графику.

Ключевые этапы проекта находятся на завершающей стадии:

  • погружение шпунтов выполнено на 93%;
  • монтаж дренажной системы завершен на 80%;
  • геотубы заполнены на 77% от планового объёма закачки.

По состоянию на сегодняшний день готовность объекта составляет 91,84%. Рекультивация будет полностью завершена к концу года.

#рекультивация иловых полей #Волга #Экология
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