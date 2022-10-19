Работа мультимедийной выставки «Лаборатория будущего» в Казани продлится до конца октября

Работа мультимедийной выставки-практикума «Лаборатория будущего» продлится до конца октября. Она открыта в Историческом парке «Россия — Моя история» в Казани, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

«Учащиеся 6 – 11 классов общеобразовательных учреждений Татарстана открывают для себя путь в профессию с помощью мультимедийных технологий выставки. Она знакомит ребят с более чем 30 профессиональными отраслями и свыше 300 профессиями», – говорится в сообщении.

Экспозиция разработана на основе анализа рынка труда и структуры российской экономики Фондом гуманитарных проектов совместно с ведущими профориентологами. Каждый участник выставки сможет сформировать для себя образ профессионального будущего.

С начала октября выставку уже увидели 952 участника проекта из 18 школ. Всего в этом году ее смогут посетить более 3,5 тыс. учащихся из 118 образовательных организаций Татарстана.

Выставка проходит в рамках всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее» нацпроекта «Образование». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.