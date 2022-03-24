«Работа молодым»: по районам Татарстана проведут ярмарку вакансий для молодежи

Министерство по делам молодежи Татарстана проведет марафон «Работа молодым» в муниципальных образованиях республики 28 марта. Планируется посетить ближайшие к Казани районы республики, первыми среди них станут Тетюши, Бугульма и Чистополь. Об этом во время прямого эфира портала «Объясняем. Республика Татарстан» сообщил глава ведомства Тимур Сулейманов.

«Мы запланировали этот марафон, чтобы обеспечить коммуникацию между образовательными организациями, молодежью и предприятиями. Наша команда будет объезжать муниципальные образования, где в течение дня развернутся большие ярмарки. Учащиеся смогут встретиться с представителями различных предприятий, посмотреть их презентации и задать вопросы», — пояснил министр.

Сулейманов добавил, что вопрос трудоустройства молодежи особенно актуален в летний период. Именно поэтому ярмарка вакансий вовремя поможет наладить коммуникацию представителей молодежи и работодателей.

В ближайшее время Минмолодежи РТ оповестит все образовательные организации, где состоится марафон. Подробную информацию также можно найти на официальном сайте министерства.