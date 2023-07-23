«Работа мастеров со всей республики»: в Болгаре презентовали вышитую карту Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На фестивале «Возрождение. Эпос в современном прочтении» в Болгаре презентовали вышитую карту Татарстана, над которой трудились мастера со всей республики. Особенностью стала и коллекция полотенец с национальными узорами из каждого района РТ.

«Сегодня мы стали свидетелями действительно исторического момента — презентации вышитой карты Республики Татарстан. Реализовать этот проект без участия огромного количества партнёров и всех без исключения муниципальных образований было невозможно. Создание такой карты — это кропотливый труд как самодеятельных художников, так и народных мастеров. Главная цель проекта — единение нашего многонационального народа», — отметил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Рядом с самой картой, где каждый район был украшен национальным узором, была представлена и коллекция полотенец — по одному из каждого муниципалитета. Они расшиты местными мастерами.

«Мы все знаем, какой тяжелый путь мы все вместе прошли: начиная от шаблона и создания эскиза до воплощения и презентации. Целыми сутками мы изучали технику тамбурного шва. Именно таким образом мы хотим показать, что наш татарский орнамент не уходит в забытье. Хочется сказать большое спасибо мастерицам, создавашим карту. Надеюсь, вы продолжите использовать эту технику в своем творчестве и в дальнейшем», — добавила дизайнер и соучредитель бренда BURO BANU Элара Шайхи.

В завершение состоялась церемония награждения тех, кто внёс большой вклад в создание вышитой карты. Всем желающим предоставили возможность сфотографироваться с новой экспозицией.