«Работа эколога очень многогранна»: кем работают женщины на НКНХ

Почти за 25 лет работы на нижнекамском предприятии СИБУРа она прошла путь от аппаратчика до эксперта управления экологии. Сейчас она занимается исследованием атмосферы, следит за соблюдением природоохранного законодательства. Наталья Шакирова рассказала «Татар-информу» о своем профессиональном пути и участии в чемпионате «Хайтек».





«Моя работа всегда была связана с экологией»

Родители Натальи Шакировой всю свою трудовую жизнь проработали на «Нижнекамскнефтехиме». Отец в 1974 году устроился на газовый завод. Мама в 1977 году окончила механический факультет Казанского химико-технологического института по специальности «машины и аппараты химических производств» и при распределении после института выбрала НКНХ, где работала инженером-конструктором.

«Наши родители для нас с сестрой всегда были примером трудолюбия, стремления развиваться, не бояться трудностей в жизни, что-то менять. Я всегда хотела быть похожей на свою маму, Никонову Ирину Александровну, и работать инженером-конструктором. Но по окончании 11 классов я поняла, что все-таки свою специальность я бы предпочла связать с физикой. И поэтому поступила и окончила Нижнекамский химико-технологический институт по специальности «техника и физика низких температур», – рассказала Наталья.

Свою трудовую деятельность на НКНХ Наталья начала в 2000 году с должности аппаратчика очистки газа цеха, а затем она работала инженером-технологом этого же цеха, в производственно-технологическом отделе, выполняла функции подменного диспетчера, была уполномоченной в области охраны окружающей среды.

«Моя работа всегда была связана с экологией. На производстве это колодцы, газоочистные установки, работа печей, площадки накопления отходов и их вывоз. В декабре 2021 года Ямкова Светлана Тимофеевна пригласила меня работать в свою команду экологов, я согласилась, и это дало мне возможность развиваться в направлении промышленной экологии», – поделилась собеседница информагентства.

Для эколога важны точность и логическое мышление

Наталья работает экспертом управления экологии НКНХ. Вместе с коллегами она помогает производствам соблюдать природоохранное законодательство. Их команда получает разрешительную документацию, ведет мониторинг, организовывает промышленный экологический контроль и многое другое. Для этого экологам важно взаимодействовать с производствами, лабораторией пиролиза, органического синтеза и экологического контроля, командой службы главного технолога, энергопроизводства и других служб.

«Эколог – это, конечно же, много расчетов, те самые формулы по физике, которые мне были всегда интересны и привлекали меня всю жизнь. Что самое важное в профессии эколога? Это точность, логическое мышление, взаимоуважение среди коллектива, так как работа командная. И отмечу, что в современной промышленности эколог – это сочетание трех направлений: экологии, технологии и юриспруденции. Важно, например, знание законодательства РФ в плане охраны природы, законов и статей Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса в том числе», – рассказала Наталья.

Она также отметила, что ценит поддержку руководства во всех начинаниях и стремлениях. СИБУР готов вкладываться в своих сотрудников, не жалея на это средств, помогать им в развитии разных компетенций, профессиональных навыков. Также в компании ценят молодых сотрудников. Например, коллектив экологов сейчас обновился, пополнился новыми сотрудниками, которые перенимают опыт у своих старших коллег.

«Мы делимся своими навыками, компетенциями, которые уже сами приобрели, чтобы они также были грамотными специалистами», – отметила Наталья.

Все вместе, команда экологов с производственниками, работают над снижением воздействия на окружающую среду. 1,6 млн исследований атмосферного воздуха проведено за год на предприятии и все данные подтверждают, что воздух в санитарно-защитной зоне предприятия соответствует нормам, не превышает предельно допустимые концентрации. «Нижнекамскнефтехим» стремится к повышению прозрачности и расширению системы мониторинга, сейчас действует пять стационарных постов, в этом году установят еще два. Как отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, в этом НКНХ первопроходцы в Российской Федерации среди промышленных предприятий.

Ветеран предприятия и бронзовый призер чемпионата «Хайтек»

В этом году Наталья Шакирова заняла третье место в номинации «Охрана окружающей среды» в международном чемпионате технологичных профессий «Хайтек». Участников отбирали по результатам отборочных чемпионатов, от предприятия – не более двух человек, в том числе и от СИБУРа.

Им предстояло за ограниченное время выполнить пять модулей – показать свои компетенции в профессиональной сфере. Например, в разработке технологических нормативов для объектов негативного воздействия на окружающую среду, аудите или расчете ущерба.

«Мое направление в повседневной работе – это атмосфера и все, что связано с ней по отчетности и разрешительной документации. Участие в таком чемпионате – это повышение квалификации, ведь во время подготовки приходится разбираться в тонкостях направлений по экологии, с которыми можешь не сталкиваться на работе. Кроме того, это обмен опытом, возможность перенять лучшее у других компаний и отраслей, поделиться лучшими практиками, наработанными в своей компании. Это помогает и нам, и нашим коллегам становиться лучше», – отметила собеседница «Татар-информа».

С участником на чемпионат обязательно едет эксперт – компатриот, который представляет интересы своего участника. Это адвокат и юрист на площадке для каждого участника. Каждый эксперт-компатриот, который участвует в оценке модулей, должен уметь пересчитать эталон на выявление ошибок, уметь грамотно отстаивать свою правоту (точку зрения), ссылаясь на нормативную документацию, законодательство РФ. От грамотности эксперта-компатриота порой зависит решающий исход в оценке модулей. Все работы зашифрованы, поэтому при оценке невозможно определить, какого участника эта работа.

«Со мной в качестве эксперта-компатриота была Антропова Елена Валерьевна, это грамотный специалист, которая работает в отделе Управления экологии главным экспертом», – отметила Наталья.

Кстати, это не первая награда нашей героини. Ее стаж работы на «Нижнекамскнефтехиме» составляет уже более 20 лет, поэтому ей присвоили звание «Ветеран труда «Нижнекамскнефтехима». Также в коллекции – награда за развитие НКНХ.

Йога и бассейн для разгрузки после трудового дня

Работа эколога очень ответственная, а в отчетный период приходится тратить особенно много времени и сил, признается Наталья Шакирова.

«Для того, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, быть жизнерадостным человеком и времени чтобы на все хватало, я занимаюсь спортом. Хожу в фитнес-клуб, плаваю, занимаюсь йогой, силовыми тренировками», – отметила она.

Однако, несмотря на все сложности, Наталья Шакирова любит свою работу. Возвращаясь в прошлое, в ту самую точку, когда перед ней стоял выбор дальнейшего пути, теперь точно знает, что не прогадала.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»