Общество 31 января 2026 07:45

Работа двигателя на холостых оборотах быстрее его изнашивает – автоэксперт Попов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Работа двигателя на холостых оборотах, в том числе при простое в пробках и прогреве перед началом поездки, изнашивает двигатель. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Работа двигателя на холостом ходу негативно на него влияет. Из-за этого масляной насос начинает двигаться на малых оборотах, что снижает его эффективность. Такое случается, когда стоите в пробках или прогреваете машину перед поездкой», – заявил собеседник агентства.

Что касается прогрева двигателя, эксперт посоветовал начинать поездку, как только температурная стрелка сделала первый рывок, чтобы двигатель не работал в холостом режиме.

#автомобили #пробки на дорогах
