«Работа должна быть гласной и открытой»: в Минмоле РТ обсудили публичные цели на 2022 год

Сегодня в Министерстве по делам молодежи Татарстана Общественный совет при ведомстве обсудил и скорректировал публичные цели, которые будут вынесены на голосование жителям республики и станут главными для Минмолодежи на будущий год.

«Наша деятельность должна быть гласной, прозрачной и открытой. Это правильная организация работы органа исполнительной власти, когда он по наиболее резонансным вопросам берет повышенные обязательства. Мы считаем, что это позволит нам быть более эффективными, потому что публичные цели — это один из каналов коммуникации между министерством и самой молодежью», — отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Были сформулированы 16 публичных целей, которые предстояло обсудить на заседании общественного совета, среди которых вопросы, связанные с профилактикой асоциальных явлений у подростков, деструктивных явлений в интернете, трудоустройством молодежи, их творческой самореализацией, патриотическим воспитанием, развитием добровольчества, поддержкой молодых семей, цифровизацией и развитием молодежной политики и созданием условий для развития молодежного предпринимательства.

Общественный совет обсудил каждую из предложенных тем и вынес свои предложения по корректировке целевых показателей и задач.

После внесения правок публичные задачи должен снова утвердить Общественный совет при Минмолодежи РТ, после чего они будут выдвинуты на голосование среди жителей республики. По его итогам будут выбраны пять пунктов, которые станут определяющими для ведомства в 2022 году.

Напомним, что в прошлом году целями, набравшими наибольшее число голосов от граждан, стали отдых и оздоровление детей и молодежи, развитие системы трудоустройства молодежи, поддержка проектов сельской молодежи, подготовка профессиональных кадров для молодежи и повышение качества работы с подростками.