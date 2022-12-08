Работа для молодежи, медосмотры для сельчан: татарстанцы выбрали задачи для министерств

Голосование по определению ключевых целей и задач 6 республиканских министерств социального блока – здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и соцзащиты, спорта, а также министерства по делам молодежи – завершилось в Татарстане. В общей сложности проголосовали более 36 тыс. человек, которые оставили около 3,8 тыс. дополнительных предложений и комментариев.

Наибольший интерес жителей республики вызвало голосование Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ. В нем поучаствовало 12,4 тыс. человек. В лидеры голосования попали задачи по сохранению и устройству в семьях не менее 90% детей из социальных приютов, обеспечению высокой доли трудоустройства граждан в центрах занятости, доставке сельских жителей старше 65 лет на профилактические осмотры и диспансеризацию, а также другие задачи.

На втором месте по популярности оказалось голосование Министерства по делам молодежи РТ, собравшее 8,4 тыс. участников. В «топ» вошли вопросы организации подработки для молодежи в свободное от постоянной учебы и работы время с трудоустройством 15 тыс. человек в течение года, а также увеличения количества молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках молодежных жилищных программ (с 1000 до 1500).

В части здравоохранения граждане посчитали необходимым усилить выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, привлечь в систему здравоохранения не менее 200 медицинских работников, построить не менее 45 фельдшерско-акушерских пунктов.

По Министерству образования и науки РТ самый высокий отклик получила задача по созданию во всех общеобразовательных организациях школьных спортивных клубов. Также среди поддержанных предложений: трудоустройство выпускников-педагогов, увеличение профессиональной подготовки по рабочим специальностям и другие вопросы.

В вопросах спорта жители традиционно проголосовали за строительство и ремонт спортивных объектов, организацию вовлечения граждан в систематические занятия спортом. А среди задач, предложенных экспертами в сфере культуры, жители республики посчитали наиболее интересным создание единого портала «Культура РТ», освещающего культурно-массовые мероприятия и деятельность учреждений культуры.

Теперь цели и задачи, которые набрали наибольшее количество голосов, а также предложения и комментарии жителей обсудят на расширенных заседаниях общественных советов ведомств. Они пройдут в декабре в открытом режиме, присоединиться сможет любой желающий при своевременной регистрации. Для каждого министерства будут определены от пяти до семи приоритетных целей на 2023 год.

С подробными результатами голосования можно ознакомиться на сайте проекта, а также на сайтах министерств в разделе «Публичное формирование целей и задач».