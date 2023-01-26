«Работа для каждого»: в Казани эксперты обсудили трудоустройство людей с инвалидностью

При поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана на площадке развлекательного центра «Мега» стартовал инклюзивный бизнес-форум «Право на дело». Эксперты в области создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения обсудили, как повысить эффективность трудоустройства людей с инвалидностью, а также поделились новыми подходами к философии инклюзии.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Мы поставили амбициозную задачу, чтобы сегодняшний день – 26 января – стал поворотным днем развития рынка труда Татарстана для маломобильных групп населения. Все, кто находится сегодня в этом зале – люди неравнодушные, которым откликается тема форума и я знаю, что вместе с вами у нас все получится. К весне мы поставили миссию – выпустить гид для работодателей, который пошагово расскажет людям с инвалидностью как устроиться в компанию или организацию», – открыла встречу управляющая ТЦ «Мега» Лиана Сиразетдинова.

Как рассказала бизнес-партнер по устойчивому развитию Алиса Ковалева, чтобы помочь людям с инвалидностью, необходимо создать в первую очередь безбарьерную среду. В этом направлении, по мнению спикера, играют роль федеральные инклюзивные проекты, которые не только обеспечивают участие людей с инвалидностью в культурной жизни, но и дадут возможность преодолеть психологические и физиологические барьеры.

«Проект «На урок – вместе» стартовал в 2016 году и его главной задачей стало привлечение внимания местного и школьного сообщества к проблемам детей с инвалидностью. Также мы хотим повысить уровень культуры у родителей, детей и педагогов. Так, мы организовали ресурсные школы, чтобы дети с инвалидностью могли полноценно обучаться вместе с другими ребятами. Далее мы перешли к детским садам и создали ресурсные комнаты, чтобы дети с инвалидностью еще до школы могли адаптироваться», – рассказала Ковалева.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Спикер отметила, что социальный проект «На урок – вместе» проходил и в Казани. В рамках проекта прошли уроки доброты, круглые столы и семинары для понимания философии инклюзии, а также форумы, обучающие родителей и учителей правильно взаимодействовать с ребенком с инвалидностью. Так, в проекте приняло участие порядка 10 казанских школ и детских садов, более 1,5 тыс. детей и порядка 600 педагогов.

«Помимо инклюзивного проекта для детей «На урок – вместе» существует проект «Право на дело», направленный на профориентацию подростков и молодых людей. Мы хотим создать равные условия для людей с инвалидностью и без. Благодаря множественным семинарам, квестам, курсам и стажировкам мы смогли совершить настоящий прорыв в деле развития инклюзии в России. Мы помогли детям поверить в себя», – подчеркнула директор ЧУ ДПО «Городский центр образования Казани» Асель Насыбуллина.

В завершении форума к участникам форума обратилась заместитель министра по делам молодежи Татарстана Софья Мустафина. Проблему инклюзии в Казани поднимают не первый год. Так, в прошлом году был создан инклюзивный молодежный совет, который объединил молодых и активных ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Министерство по делам молодежи республики сегодня работает в нескольких направлениях – организация отдыха для детей с инвалидностью, творческая и профессиональная самореализация. В 2022 году более тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с родителями отдохнули в инклюзивных сменах в детских оздоровительных лагерях. При поддержке Президента Татарстана до 2026 года такие смены будут продолжаться», – поделилась замминистра.

Она отметила, что помимо оздоровительных лагерей, в прошлом году открылась первая в Татарстане учебно-тренировочная квартира для детей с ментальными особенностями здоровья. В ней ребята учатся обыденным вещам, готовясь к самостоятельной взрослой жизни.

По словам Мустафиной, минувший год стал новым этапом в развитии инклюзии в Казани. Так, в столице республики прошли – международный форум «Лидер XXI века», фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» и молодежный образовательный форум «Территория смыслов». Также в 2022 году в Казанской Ратуше состоялся первый республиканский инклюзивный бал, в котором приняло участие порядка 70 человек.

«Завтра стартует конкурс грантов физических лиц, где до конца февраля любой желающий может выиграть финансирование на реализацию социально-значимого проекта. Кстати, в конкурсе есть отдельный трек работы с развитием инклюзии. Мы хотим получить от вас обратную связь, даже если это будут плохие комментарии – ведь чем хуже, тем лучше мы будем понимать вас и в свою очередь, стараться», – резюмировала заместитель министра.