Работа для блогеров и уникальные приложения: пять стартапов прошли отбор ОЭЗ «Иннополис»

Пять стартапов стали победителями питч-шоу по отбору новых проектов для ОЭЗ «Иннополис». Получив этот статус, они обретут ряд преимуществ от особой экономической зоны: налоговые льготы, доступ к образовательным практикам от ведущих специалистов, сервисы от партнеров на 1 млн рублей и другие возможности. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

В отборе приняли участие семь проектов, экспертный совет остановился на пяти из них:

«Маяк» — SaaS-сервис для поставщиков маркетплейсов;

CloudD, который поможет цифровизации сельхозпродуктов;

«Мобиус», благодаря которому можно оценить благонадежность контрагентов. Проверка проводится на базе технологий больших данных и искусственного интеллекта;

«Экосистема Тенлаб», которая включает набор инструментов, необходимых для разработки уникальных приложений по принципу no-code либо обычного программирования и менеджмента процесса разработки;

Use My Content — проект, который поможет найти работу блогерам и инфлюенсерам.

В настоящее время в ОЭЗ «Иннополис» входят 325 компаний, 153 из которых — стартапы.