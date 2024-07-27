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Новости Татарстана и Казани
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Работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничена
В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения, сообщает Росавиация.
По имеющейся информации, направляющиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 27 июля (суббота), с 09:30 МСК, на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) – введены временные ограничения», – говорится в сообщении.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
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