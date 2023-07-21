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Общество 21 июля 2023 17:46

Рабочих завода двигателей КАМАЗа усилили экзоскелетами

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Два экзоскелета российского производства приобрели на заводе двигателей КАМАЗа, чтобы облегчить рабочий процесс сотрудникам участка подсборки турбокомпрессоров и термогальванического производства.

Каркас экзоскелета состоит из гибкого основания повышенной прочности, распределенной системы эластомеров и корсета.

«Турбокомпрессор весит около 25 килограмм. В течение дня нужно переносить от места хранения до рабочего стола и обратно сотню таких деталей. Это больше двух тонн за смену! Для работника это постоянная нагрузка на спину и ноги», – пояснил ведущий инженер-технолог арматурно-сборочного производства завода Александр Кириллов.

Примерно такая же нагрузка выпадает на гальваников, которым необходимо постоянно загружать в термоагрегаты шестерни и валы, вес деталей достигает 15 кг.

#завод камаз #Набережные Челны
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