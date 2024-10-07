Рабочий попал в больницу, упав с высоты 1,5 метров на производстве в Челнах

В Набережных Челнах произошел несчастный случай на территории производства в «Кама трейд Татарстан».

Как сообщают в прокуратуре РТ, инцидент произошел сегодня утром – при разгрузке металла стропальщик упал с высоты 1,5 метров. В результате падения 32-летний мужчина получил травму головы и госпитализирован в медицинское учреждение.

«Прокуратура города Набережные Челны проверит соблюдение организацией требований законодательства об охране труда. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – добавили в надзорном ведомстве.