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Рабочий попал в больницу, упав с высоты 1,5 метров на производстве в Челнах
В Набережных Челнах произошел несчастный случай на территории производства в «Кама трейд Татарстан».
Как сообщают в прокуратуре РТ, инцидент произошел сегодня утром – при разгрузке металла стропальщик упал с высоты 1,5 метров. В результате падения 32-летний мужчина получил травму головы и госпитализирован в медицинское учреждение.
«Прокуратура города Набережные Челны проверит соблюдение организацией требований законодательства об охране труда. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – добавили в надзорном ведомстве.
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