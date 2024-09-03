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Рабочий погиб во время неудачной попытки владельца дома спилить дерево на участке в РТ
В Татарстане мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, 2 сентября мужчина нанял рабочих, чтобы спилить на участке дерево. В дальнейшем он привязал его корень тросом к автомобилю и, сев за руль, начал движение. В этот момент корень вылетел из земли и ударил одного из рабочих. В результате полученных травм рабочий скончался на месте.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в ведомстве.
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