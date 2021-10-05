Рабочий погиб от удара током на стройке коттеджа в Татарстане

В Арске 24 сентября на стройке коттеджа погиб 34-летний рабочий. По предварительным данным, во время погрузки кирпичей в прицеп, где и находился рабочий, манипулятор приблизился к линии электропередачи, в результате чего мужчина получил удар током и скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.