news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
5 октября 2021  14:34
Павел Климчак

Рабочий погиб от удара током на стройке коттеджа в Татарстане

news_top_970_100

В Арске 24 сентября на стройке коттеджа погиб 34-летний рабочий. По предварительным данным, во время погрузки кирпичей в прицеп, где и находился рабочий, манипулятор приблизился к линии электропередачи, в результате чего мужчина получил удар током и скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#удар током #погиб рабочий
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное