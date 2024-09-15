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Рабочий чистопольской «Сетевой компании» пойдет под суд за смерть коллеги
В Чистополе мастер филиала АО «Сетевая компания» предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, 26 июня вместе с членами аварийно-восстановительной бригады мастер Чистопольского района электрических сетей производил работы на месте прокладки поврежденного электрического кабеля. Во время работы он нарушил технику безопасности, разрешив рабочим копать землю прямо у стены траншеи. В результате этих действий одного из электромонтеров засыпало грунтом. Он получил серьезные травмы и скончался на месте.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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