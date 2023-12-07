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Рабочий челнинского завода получил штраф за изображение нацисткой символики на перчатке
Набережночелнинский городской суд рассмотрел дело работника цеха одного из заводов. Мужчина публично демонстрировал работникам завода цифры, обозначающие кодовый лозунг белых националистов и свастику, являющуюся официальным государственным символом нацистской Германии.
Как выяснилось, символы мужчина нанес собственноручно белым маркером на выданных ему для работы резиновых перчатках. Символы он не прикрывал и свободно демонстрировал.
Суду челнинец рассказал, что не знал значение цифр, ранее видел их в одном из сериалов, о значении нанесенных цифр и свастики узнал в отделе.
Суд квалифицировал содеянное как пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.
Мужчине назначен штраф в размере 1000 рублей с конфискацией предмета правонарушения в виде пары резиновых перчаток.
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